Топ-3 самых вредных категорий блюд на новогоднем столе

Диетолог клиники «К+31» Татьяна Дубровская назвала три категории новогодних блюд, которые она считает самыми неполезными. Их специалистка перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

«К самым вредным блюдам на новогоднем столе, безусловно, относятся многосоставные салаты с майонезом. Оливье, селедка под шубой и другие классические салаты, во-первых, очень калорийны, а во-вторых, содержат большое количество жиров. Все это затрудняет пищеварение», — рассказала Дубровская.

Также диетолог посоветовала не злоупотреблять в праздники жареными мясными блюдами. По ее словам, мясо само по себе содержит много жира, что провоцирует повышение уровня холестерина и увеличивает риск некоторых онкологических заболеваний. Кроме того, высокая температура при готовке разрушает часть полезных нутриентов в продукте, снижая его пищевую ценность.

Третья рекомендация специалистки — не увлекаться в новогоднюю ночь выпечкой, поскольку в ней содержится большое количество сахара и масла. Кроме серьезной нагрузки на пищеварительную систему, кондитерские изделия с жирным кремом и сахаром провоцируют набор лишнего веса и могут привести к проблемам с кожей и обменом веществ, отметила она.

Ранее диетолог Дженни Чише предупредила о неочевидной опасности мандаринов. По ее словам, для сохранения товарного вида цитрусовые фрукты обрабатывают химикатами, которые в большом количестве могут навредить здоровью.