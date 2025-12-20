Травматолог объяснил, что делать при падении на льду

В столичном, да и других регионах, сейчас наблюдается гололедица. Что делать, если вы поскользнулись на льду и упали, рассказал травматолог-ортопед НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Минздрава России Сергей Лукьянов, его рекомендации опубликованы в Telegram-канале ведомства.

© РИА Новости

В первую очередь, если вы поскользнулись на льду и упали, то не вставайте резко, рекомендует травматолог-ортопед.

Далее следует оценить свое состояние: нет ли боли в спине, бедре, шее.

Если есть боль в руке или ноге, то не нагружайте конечность, зафиксируйте ее и сразу обратитесь за медицинской помощью.

«Даже если боль незначительна, стоит обратиться к врачу», — отмечает Сергей Лукьянов.

Гололед — опасность предсказуемая, поэтому к нему можно подготовиться.

Что может сделать каждый:

выбрать правильную обувь: с рельефной противоскользящей подошвой, без высоких каблуков;

освоить "зимнюю" походку: передвигаться мелкими шажками, не спешить, на ступеньках держаться за перила;

освободить руки: не нести тяжелые сумки, чтобы в критический момент успеть сгруппироваться;

если вы за рулем, то необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких маневров. Ну и, конечно, ездить в это время года надо на зимней резине.

Гололед — одна из главных причин зимнего травматизма. Именно в зимний период наблюдается всплеск числа травм опорно-двигательного аппарата (количество переломов и вывихов увеличивается в три-пять раз), и до 70% из них связаны с падениями на гололеде, констатирует врач.