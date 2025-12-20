Россияне массово сели на диету перед Новым годом, чтобы без угрызений совести есть за праздничным столом. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Пакет» от Х5, которые поделились результатами исследования с «Лентой.ру».

Выяснилось, что практика правильного питания перед праздниками охватывает 69 процентов опрошенных, причем 29 процентов из них уже начали следовать чистой диете, 19 планируют перейти на нее в ближайшее время, а 21 — придерживаются ее постоянно. Никаких изменений в рационе не планируют лишь 31 процент респондентов.

По данным исследования, главной мотивацией для 53 процентов россиян является улучшение самочувствия. При этом 20 процентов признались, что цель предновогоднего детокса — заранее очистить организм, чтобы меньше переживать о последствиях праздничного застолья. Еще 11 процентов хотят похудеть, чтобы влезть в желанный наряд и лучше выглядеть на фото в новогоднюю ночь.

