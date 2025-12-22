Перечислены простые утренние ритуалы для легкого пробуждения зимой

Почему зимой так сложно выбраться из‑под одеяла: специалист подсказала пяти­минутный способ сделать пробуждение проще.

По словам врача-терапевта Ларисы Батищевой, короткая зарядка сразу после подъема помогает быстрее прийти в себя в холодное утро. Об этом она рассказала в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".

Эксперт отметила, что зимой утро часто сопровождается ознобом, упадком сил и сниженной активностью.

– Эти симптомы связаны с дефицитом естественного света, замедлением обменных процессов и изменением терморегуляции организма. Подъем и отход ко сну в одно и то же время поддерживают циркадные ритмы, что снижает утреннюю сонливость и ощущение холода, – отметила эксперт.

Она также посоветовала россиянам, в том числе кузбассовцам, перед сном обязательно проветривать комнату: свежий и слегка прохладный воздух улучшает ночную терморегуляцию.

После пробуждения, как добавила врач, очень полезно немного подвигаться: три–пять минут легкой зарядки или растяжки усиливают кровоток и помогают быстрее согреться. Контрастное умывание или теплый душ с плавным снижением температуры воды тоже повышают тонус сосудов и ускоряют включение организма в работу.

Специалист подчеркнула, что особое внимание стоит уделить завтраку. Белковая пища и сложные углеводы помогают стабилизировать уровень глюкозы и избежать утренней слабости, а теплый напиток запускает обменные процессы. Кроме того, яркий свет по утрам – даже искусственный – помогает организму быстрее проснуться и компенсирует нехватку зимнего солнца, передает Ugra-news.ru.