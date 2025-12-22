Сколько воды нужно пить, не считая поступающей с едой жидкости

Взрослые должны пить 25–35 мл жидкости на 1 кг массы тела в сутки. То есть, при массе тела 90 кг нужно получать 2,25–3,15 л жидкости ежесуточно.

«Это норма чистой воды или всей жидкости? Это один из самых частых вопросов — и важное уточнение. Речь идёт о норме всей жидкости, поступающей в организм, включая: воду, чай, кофе, напитки, супы, овощи и фрукты», - отметил медицинский директор Clean Clinic Евгений Аверин.

В среднем 20–30% воды человек получает с пищей.

«Соответственно, если расчётная суточная потребность — 2 литра, то чистой питьевой воды может быть около 1,4–1,6 литра, остальное — из еды и напитков», - сообщил врач.

