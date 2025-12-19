Диетолог назвала самые вредные продукты для мозга

Специалист по питанию, диетолог Зинаида Медведева рассказала, что сладкие продукты наиболее вредны для деятельности мозга.

В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметила, что после кратковременного прилива энергии от употребления шоколадки или банки сладкой газировки следует упадок сил.

«За краткой эйфорией приходит сонливость. А также ухудшение памяти, нарушение когнитивных функций», — сказала Медведева.

По словам специалиста, также мозгу вредит чрезмерное употребление продуктов животного происхождения.

