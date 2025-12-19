Диетолог назвала самые вредные продукты для мозга

Диетолог Медведева назвала сладкие продукты наиболее вредными для мозга

RT на русском

Специалист по питанию, диетолог Зинаида Медведева рассказала, что сладкие продукты наиболее вредны для деятельности мозга.

© Global Look Press

В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметила, что после кратковременного прилива энергии от употребления шоколадки или банки сладкой газировки следует упадок сил.

«За краткой эйфорией приходит сонливость. А также ухудшение памяти, нарушение когнитивных функций», — сказала Медведева.

По словам специалиста, также мозгу вредит чрезмерное употребление продуктов животного происхождения.

