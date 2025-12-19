Тренер рассказала, как избавиться от боли в спине после сидячей работы

Длительное сидение за компьютером часто приводит к неприятным ощущениям в спине: скованности, тяжести и даже боли.

Тренер Милена Гатаулина в интервью РИАМО поделилась эффективными способами снятия напряжения после сидячей работы.

По словам специалиста, регулярные упражнения помогут предотвратить развитие хронических проблем с позвоночником и суставами.

«Круговые движения тазом и плечами в разные стороны, наклоны головы, а также повороты корпуса – всё эти упражнения помогут снять напряжение в спине», – подчеркнула Гатаулина.

Тренер рекомендует начать с простых движений плечами: плавные вращения вперед и назад помогут активировать плечевые суставы. Особое внимание стоит уделить упражнению «замок» за спиной: нужно завести руки назад, соединив их в замок – одна сверху, другая снизу, затем поменять положение рук. Это движение эффективно раскрывает плечевой пояс и грудной отдел.

Для снятия напряжения в пояснице, добавила она, полезно выполнять скручивания сидя: нужно поворачивать корпус поочередно в обе стороны, задерживаясь на несколько секунд в каждом положении.

«Слегка надавливая одной рукой на голову во время наклона, вы сможете качественно растянуть зону плеч и трапециевидные мышцы», – советует эксперт.

Завершить комплекс можно упражнением для плеч: согнув руки в локтях под прямым углом, поочередно отводить их в стороны, добавляя вращательные движения. Такой подход, по словам Гатаулиной, поможет сохранить подвижность плечевого пояса и предотвратить появление напряжения.