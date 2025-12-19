Важна ли регулярность занятий спортом зимой для здоровья сердца

Физическая активность должна быть частью каждого дня. Кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин рассказал «Чемпионату», важна ли регулярность занятий спортом зимой для сохранения здоровья сердца.

По словам эксперта, сердце — мышца, которая «работает на принципе использования»: пропуск тренировок более 2–3 дней подряд приводит к обратному развитию адаптаций — снижению сердечного выброса, ухудшению микроциркуляции, повышению уровня кортизола.

«В идеале нужно набирать минимум 150 минут умеренной аэробной активности в неделю. Например, занятия по 30 минут пять раз в неделю. Даже короткие, но регулярные прогулки по 20–30 минут в день снижают риск инфаркта на 30–40%», — сказал врач.

При этом Кокин подчеркнул, что не стоит «нагружаться» в выходные — лучше распределить нагрузку равномерно. Регулярная физическая активность снижает вязкость крови, улучшает эндотелиальную функцию и стабилизирует артериальное давление.