Теплые напитки вместо перекусов и другие способы снизить тягу к сладкому

Тяга к сладкому — это не слабость характера и не «плохая привычка». В большинстве случаев это сигнал, который подает организм. О чем он может нам сообщать и как избавиться от желания съесть конфеты, булочки и пирожные, рассказывает нутрициолог, эксперт по восточной медицине, основатель и руководитель школы практической нутрициологии Ирина Шиманская.

© Unsplash

Честные сигналы нашего тела

Желание бесконтрольно есть сладости зачастую возникает тогда, когда организм находится в состоянии тревоги или истощен. Либо когда в рационе не хватает действительно насыщающей пищи: белка, жиров и теплой, хорошо усваиваемой еды.

«Нерегулярное питание, слишком легкое или преимущественно холодное приводит к тому, что уровень энергии становится нестабильным. Пищеварение ослаблено, клетки недополучают топливо, и организм ищет самый быстрый источник энергии — сахар. Именно поэтому тяга к сладкому чаще всего усиливается во второй половине дня, на фоне усталости, стресса и пропущенных приемов пищи», — рассказывает наш эксперт.

Что можно предпринять, чтобы снизить тягу к сладкому

В первую очередь это коррекция рациона: регулярное теплое питание с достаточным количеством белка, жиров и сложных углеводов. Ирина:

«Второй важный инструмент — теплые напитки со специями и травами, которые поддерживают пищеварение, стабилизируют уровень сахара в крови и снижают внутреннее напряжение. Специи и травы работают мягко, но системно — через ЖКТ, обмен веществ и нервную систему».

Вот какие специи советует включить в свой рацион наш эксперт:

Зеленый кардамон

Одна из ключевых специй, когда желание перекусить чем-то сладким связано с усталостью, холодом и нестабильной энергией. Кардамон помогает пище лучше усваиваться, успокаивает нервную систему, снижает внутреннее напряжение и уменьшает желание «заедать стресс».

Лавровый лист

Помогает улучшать чувствительность тканей к инсулину и особенно полезен, когда тяга к сладкому сопровождается резкими перепадами аппетита и «проседанием» энергии после еды. Лавр поддерживает печень и углеводный обмен, помогая сгладить скачки сахара в крови.

Мелисса

Это растение работает через нервную систему. Если сладкого хочется в моменты тревоги, эмоционального истощения или внутреннего напряжения, оно становится незаменимым. Мелисса мягко успокаивает, улучшает сон и снижает потребность «забыться» после тяжелого рабочего дня очередным десертом.

Гвоздика

Сильная специя для людей с ослабленным пищеварением и выраженной тягой к сладкому после еды. Она улучшает углеводный обмен и помогает избежать резких колебаний сахара.

Розмарин

Поддерживает обмен веществ и работу печени — органа, напрямую связанного с регуляцией сахара в крови. Он особенно полезен при вялости, сниженной концентрации и желании «подстегнуть» себя сладким. Розмарин улучшает циркуляцию, ясность ума и помогает снизить тягу к сладким перекусам как источнику быстрого тонуса.

Шалфей

Помогает нормализовать углеводный обмен, уменьшает тягу к неконтролируемым приемам пищи и поддерживает баланс в работе эндокринной системы.

Анис / бадьян

Обладает мягким сладковатым вкусом, который сам по себе снижает потребность в десертах. Он поддерживает пищеварение, уменьшает вздутие и помогает стабилизировать уровень глюкозы после еды.

Корица

Одна из самых изученных специй для работы с уровнем сахара в крови. Она помогает снизить постпрандиальные скачки глюкозы, улучшает чувствительность к инсулину и уменьшает тягу к сладкому на физиологическом уровне.

Пажитник

Снижает выраженность инсулинового ответа на еду и помогает дольше сохранять чувство сытости. Пажитник особенно полезен при тяге к сладкому, связанной с быстрым чувством голода и «провалами» энергии. Работает мягко, но глубоко — через обмен веществ и ЖКТ.

Расторопша

Поддерживает печень — ключевой орган в регуляции сахара и обмена веществ. Регулярное использование расторопши помогает улучшить чувствительность клеток к инсулину и снизить потребность в сладком.

Имбирь

Природный «оземпик», он стимулирует выработку GLP−1, ускоряет метаболизм, снижает уровень грелина (гормона голода) и улучшает чувствительность к инсулину. При этом он работает очень хитро и помогает забирать глюкозу из крови без участия инсулина.

Рецепт теплого чая против тяги к сладкому от Ирины

На термос объемом 1 литр:

горячая кипяченая вода,

½ кружочка лимона,

5–6 коробочек зеленого кардамона,

1 звездочка бадьяна.

На термокружку объемом 0,4 литра:

горячая кипяченая вода,

1/4 кружочка лимона,

3 коробочки кардамона,

половинка звездочки бадьяна.

Настаивать 5–7 минут. Специи можно не вынимать. Пить по 100–200 мл в течение дня — до еды или между приемами пищи. Температура напитка должна быть теплой или горячей (40–60 °C). 1 литра в день достаточно.