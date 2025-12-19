Терапевт дал шесть советов для бодрого начала дня

Идеальное утро: врач подсказал кузбассовцам шесть советов для бодрого начала дня
Хорошее утро задаёт настроение на весь день. То, как мы проводим первые минуты после пробуждения, напрямую влияет на продуктивность, эмоции и общее состояние.
Врач‑терапевт Калачинского Центра здоровья Александр Тюшняков поделится полезными привычками, которые помогут россиянам, в том числе кузбассовцам, начинать утро легко и приятно.
Топ-6 советов врача приводит Om1 Омск:
- Просыпайтесь плавно – не вскакивайте с кровати сразу после сигнала будильника. Дайте себе пару минут подышать глубоко, потянуться и настроиться на позитив. Потом спокойно поднимайтесь и сделайте лёгкую зарядку.
- Выпейте стакан воды – утром организму нужна простая вода комнатной температуры, чтобы запустить обмен веществ и помочь вывести накопившиеся за ночь токсины. Можно добавить немного лимона или ложку мёда для вкуса и пользы.
- Ешьте сытный и полезный завтрак – это главный приём пищи, который заряжает энергией. Отличные варианты: овсянка с орехами и ягодами, омлет с овощами или творог с фруктами.
- Уделите время медитации и дыханию – несколько минут спокойного дыхания сделают вас собраннее, снизят стресс и улучшат концентрацию.
- Подвигайтесь – короткая тренировка или прогулка подарят бодрость и ясность ума. Не обязательно устраивать марафон: достаточно лёгкой растяжки или 15‑минутного комплекса йоги.
- Спланируйте день – так легче держать всё под контролем. Записывайте задачи, встречи и цели заранее, расставляйте приоритеты и оставляйте время для отдыха. Это поможет избежать суеты и успевать больше.