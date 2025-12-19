Пять способов влюбиться в пилатес

Что объединяет Мадонну, Джулию Робертс, Пэрис Хилтон, Уму Турман и Майли Сайрус? Помимо шоу-бизнеса у них есть еще кое-что общее. Речь про пилатес, который держится в топе уже много лет в том числе благодаря звёздам. Если не упоминать качественную маркетинговую стратегию, то феномен пилатеса можно объяснить так: видимые результаты, то есть подтянутое тело, за короткое время и без изнурительных нагрузок.

GRAND PLIÉ

Сначала — занятие на реформерах с «башнями», которые делают упражнения более разнообразными. Потом — «горячий» зал с температурой 35–42 градусов, где во время тренировок можно улучшить эластичность мышц и выносливость тела. Повышаем градус в хамаме: там наступает расслабление, эффект от которого стоит закрепить массажем или бандажным обёртыванием. А фоном для всего этого — интерьер в природных оттенках с бордовыми акцентами, которые помогают отвлечься от будничной суеты и настроиться на оздоровление.

Sculpt

Классический пилатес на мате — для укрепления всех мышц. Пилатес на реформерах — с силовыми акцентами, чтобы подтянуть тело, улучшить подвижность суставов и укрепить позвоночник. А благодаря пилатесу Slings можно развить гибкость, выровнять осанку, снять зажимы и нормализовать лимфоток. И ещё одно направление — для беременных: такие тренировки безопасны для будущих мам, снимают напряжение в спине и шее, а также повышают эластичность мышц тазового дна.

Art of Pilates

Перед тем как приступить к занятиям, стоит пройти фитнес-диагностику, которая позволяет определить особенности здоровья человека и уже исходя из этого наметить план действий. Помимо упражнений — на коврике, мате или на тренажёрах — большую роль в пилатесе играет дыхание. Его синхронизация с движениями улучшает контроль над телом. А ещё это снимает стресс и помогает сконцентрироваться.

Showme.Pilates

Три «кита», на которых держится прогрессивный пилатес. Реформер — чуть ли не самый востребованный тренажёр, на котором можно задействовать все группы мышц. Менее популярный, но не менее эффективный инструмент — бочка с лестницей для работы с позвоночником и осанкой в частности. И, конечно же, пилатес-стул, который среди прочего помогает бороться со сколиозом и снимать боль в пояснице.

Pilates Class

Классический, коррекционный, реабилитационный пилатес. Индивидуально, в группах или вдвоём. Неважно, какую форму занятий вы выбираете, но в любом случае главное здесь — это экологичный подход к тренировкам, во время которых человек учится бережно относиться к собственному телу и самостоятельно контролировать свой организм. Упражнения совершенно не травмоопасны. На первом плане — медленная работа с собственным весом.