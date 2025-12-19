Чем опасно неправильное хранение зубной щетки

Стоматолог Джанира Санчес предупредила, что многие люди неправильно хранят зубную щетку, из-за чего могут столкнуться с опасными последствиями для здоровья. Ее слова передает издание El Economista.

Санчес посоветовала хранить зубную щетку без колпачка, поскольку он удерживает влагу и тем самым провоцирует размножение различных бактерий и грибков. Это вовсе не защита для щетинок, как думают многие люди, подчеркнула она.

Врач предложила хранить зубную щетку в закрытом шкафу и только в вертикальном положении. Если человек предпочитает все же использовать колпачок, то необходимо выбирать вентилируемый. Правда, в этом случае зубную щетку придется каждый раз немного подсушивать после использования, чтобы избежать скопления влаги в щетинках, добавила Санчес.

