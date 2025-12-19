Правда ли, что зарядка для глаз помогает восстановить зрение

Многие уверены, что гимнастика для глаз помогает восстановить зрение, однако на самом деле это не так. Упражнения для глаз не могут исправить основные причины снижения зрения, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры офтальмологии им. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

«Все основные проблемы — близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия), астигматизм — связаны с анатомией глаза: изменением длины глазного яблока, кривизны роговицы или хрусталика. Глаз — это не мышца, которую можно «накачать» до нужной формы. Изменить его оптическую геометрию упражнениями невозможно. То же самое можно сказать и про возрастную пресбиопию («возрастная дальнозоркость»). Это естественный и необратимый процесс уплотнения хрусталика, который теряет эластичность. Зарядка его не омолодит», — объяснила доктор.

Более того, упражнения могут быть даже опасны: иногда люди надеются на их чудодейственные свойства, из-за чего откладывают визит к врачу. Это может привести к ухудшению состояния.

«Их правильная роль — не лечение, а профилактика и снятие симптомов зрительного утомления (астенопии). Когда мы долго смотрим вблизи (в экран, книгу), наши глазодвигательные и внутриглазные (цилиарная) мышцы находятся в постоянном статическом напряжении. Это приводит к дискомфорту, чувству «песка» в глазах, головной боли, затуманиванию зрения. Большинство упражнений для глаз помогают улучшить кровообращение, предотвратить синдром сухого глаза, снять спазм аккомодации (ложную близорукость). Это состояние, когда перенапряженная цилиарная мышца не может расслабиться, и зрение вдаль временно ухудшается. Упражнения могут помочь ей «переключиться», — рассказала врач.

Однако самый эффективный отдых для глаз, по словам доктора, — это смотреть вдаль, например, в окно на природные объекты. Зарядка — дополнение, а не основная мера.