Доктор объяснил, как избежать проблем со здоровьем во время авиаперелетов

Условия в самолете могут негативно сказаться на здоровье из-за пониженного уровня кислорода, сухого воздуха и низкого давления. Это может вызвать недомогания, но такие случаи редки. Обычно проблемы со здоровьем в полете связаны с психологическими факторами и не представляют серьезной угрозы. Тем не менее, важно иметь при себе необходимые лекарства. Об этом рассказал заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.

Статистика

Доктор отметил, что на миллион пассажиров приходится лишь один случай смерти на борту самолета.

Он добавил в беседе с Общественной Службой Новостей, что большинство проблем со здоровьем в полете неопасны: обмороки, панические атаки, перепады давления. Серьезные случаи: инфаркты, инсульты, смерти. В 99% недомогания связаны с паническими атаками. Уровень кислорода снижают до 2,5 тысяч метров из-за дороговизны поддержания на земле. Сухой воздух и низкое давление создают дополнительную нагрузку для людей из групп риска.

Полеты после колоноскопии с биопсией не рекомендуются из-за риска разрыва кишечника. Условия перелетов после инфаркта и инсульта различаются: одни авиакомпании запрещают полеты через месяц, другие — через три недели. Перед полетом необходимо уточнить эти условия. Авиакомпания не может отказать тяжелобольному, но может установить требования. Для перелета могут понадобиться медкомиссия, кислород и врач. Если больной летит на носилках, это занимает девять мест, но можно обойтись тремя. Условия оговариваются заранее, расходы могут покрываться благотворительными организациями или пациентом.

Советы для пассажиров

Доктор рекомендует людям с хроническими заболеваниями, такими как диабет, астма и гипертония, всегда иметь при себе лекарства. Часто пассажиры кладут таблетки в багаж, что может создать проблемы при обострении болезни.

Людям с повышенным риском тромбообразования во время длительных перелетов (более четырех часов) рекомендуется принимать аспирин или антикоагулянты. Это решение должно быть индивидуальным. Отек ног также может стать проблемой из-за неподвижности и нарушения циркуляции крови, независимо от класса перелета.

Врач также советует избегать употребления алкоголя во время длительных перелетов, так как он сильно обезвоживает организм.