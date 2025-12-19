Эксперт назвал антипрививочников «группой придурков»

В неё входит небольшое число людей.

Большинство граждан относятся к вакцинации «просто критически» и не приемлют принудительных мер.

Это нормальная позиция общества, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ, доктор медицинских наук Василий Власов.

«Проблема антипрививочников очень сильно раздута. В действительности количество людей, которые отказываются от прививок, мало. Это небольшая группа придурков. Большая часть людей просто критически относятся к вакцинации, но они так и должны к ней относиться, как они критически относятся к приёму антибиотиков. Когда людям говорят, что все построились и пошли прививаться, сразу возникает негативная реакция, и они начинают этому сопротивляться. Вакцинация 2021 года внесла огромный ущерб к уровню доверия. Это во всём мире».

Ранее исследователи выяснили, что лишь треть россиян считают ежегодную вакцинацию от гриппа оправданной. 46% граждан придерживаются противоположной точки зрения. Мужчины несколько чаще поддерживают вакцинацию, чем женщины — 31% против 27%. За необходимость прививаться выступает молодёжь до 35 лет (32%). Такими данными поделился с радиостанцией «Говорит Москва» Результаты сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.