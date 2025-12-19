Может ли папиллома превратиться в раковую опухоль

Заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия», к.м.н., врач-онколог Елена Чулкова в комментарии RuNews24.ru объяснила, что риск малигнизации напрямую зависит от типа вируса папилломы человека, который вызвал образование.

Кожные папилломы (бородавки) вызываются в основном неонкогенными типами ВПЧ (1, 2, 4, 7 и др.). Риск их перерождения в плоскоклеточный рак кожи чрезвычайно низок и практически приравнивается к нулю. Описаны единичные случаи у пациентов с выраженным иммунодефицитом.

Аногенитальные папилломы (остроконечные кондиломы) вызываются умеренно-онкогенными типами вируса, в основном 6 и 11, но могут быть так же ассоциированы с высокоонкогенным ВПЧ 16 типа. Малигнизация возможна, но не столь высока при поражении ВПЧ эпителия шейки матки.

«Их наличие так же может указывать на возможное инфицирование и другими, высокоонкогенными типами ВПЧ (16, 18, 31, 33, 45 и др.), которые являются основной причиной рака шейки матки, анального канала, полового члена и ротоглотки. Риск перерождения создает не кондилома, а персистенция высокоонкогенного вируса в эпителии».

Акрохордоны (мягкие фибромы) не связаны с ВПЧ и не имеют потенциала к злокачественному перерождению.

Главные факторы риска малигнизации, ассоциированной с ВПЧ:

Тип вируса (высокоонкогенные штаммы).

Снижение иммунитета (ВИЧ, трансплантация органов).

Длительность персистенции вируса (хроническая инфекция).

Курение.

Необходима консультация врача!