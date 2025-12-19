Как поддерживать водный баланс в зимнее время

Холод снижает жажду, но потребность в жидкости остаётся высокой. Сухой воздух, перепады температур и усиленное дыхание ведут к незаметной потере влаги, что проявляется усталостью, головными болями, снижением концентрации и сухостью кожи. О том, как помочь организму сохранить водный баланс в холодное время года, «Чемпионату» рассказала Софья Спирина, врач-рефлексотерапевт World Class Lab.

© Чемпионат.com

Зимой основная потеря жидкости идёт не через пот, а через дыхание: холодный воздух требует увлажнения, а тёплый, насыщенный паром, активно выходит при выдохе. В помещениях влажность часто ниже 30%, что усиливает испарение с кожи и слизистых, поэтому обезвоживание возникает даже в покое.