Эксперт рассказала, как поддерживать водный баланс в зимнее время
Холод снижает жажду, но потребность в жидкости остаётся высокой. Сухой воздух, перепады температур и усиленное дыхание ведут к незаметной потере влаги, что проявляется усталостью, головными болями, снижением концентрации и сухостью кожи. О том, как помочь организму сохранить водный баланс в холодное время года, «Чемпионату» рассказала Софья Спирина, врач-рефлексотерапевт World Class Lab.
Зимой основная потеря жидкости идёт не через пот, а через дыхание: холодный воздух требует увлажнения, а тёплый, насыщенный паром, активно выходит при выдохе. В помещениях влажность часто ниже 30%, что усиливает испарение с кожи и слизистых, поэтому обезвоживание возникает даже в покое.
«Поддерживать баланс помогает регулярное дробное питьё каждые 30–60 минут, тёплые напитки (40–60 градусов), использование чаёв и настоев как дополнения к воде, а также питание с продуктами, содержащими воду. Физическая активность в холоде увеличивает потери влаги, поэтому в тренировочные дни требуется на 500–600 мл больше. Достаточная гидратация зимой поддерживает энергию, иммунитет, кожу и обмен веществ, превращая холодный сезон в период стабильного самочувствия», — сказала эксперт.