Как составить новогоднее меню по принципу «гарвардской тарелки»

Проснуться 1 января без ощущения тяжести в желудке и сохранить хорошее самочувствие после новогоднего застолья реально. Ключ — не в отказе от угощений, а в сбалансированной комбинации блюд. Нутрициолог и врач-диетолог Анна Гусева в беседе с «Чемпионатом» предложила адаптировать для праздничного стола принцип «гарвардской тарелки» — научно обоснованную модель здорового питания.

© Чемпионат.com

Традиционное меню с обилием жиров и быстрых углеводов заставляет организм работать на износ, вызывая утреннюю тяжесть. Принцип гарвардской тарелки исправляет этот перекос:

50% тарелки занимают овощи и фрукты — они снабжают организм клетчаткой для пищеварения и витаминами и антиоксидантами для защиты клеток;

25% тарелки составляют цельнозерновые углеводы (дикий или бурый рис, гречка, цельнозерновая паста), которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови и обеспечивают длительное чувство сытости;

ещё 25% тарелки представлены белковыми продуктами (рыба, яйца, птица, бобовые), незаменимыми для регенерации клеток, поддержания мышечной ткани и работы иммунной системы.

«Идеальным праздничным белком является рыба, — отмечает эксперт. — Она легко усваивается за 2–3 часа, содержит омега-3 для настроения, витамин D для иммунитета и микроэлементы для поддержки организма».

Сделать рыбу главным героем стола просто. По словам диетолога, выбирая рыбу, следует отдавать предпочтение сортам с малым содержанием жира (треска, минтай, лосось, форель, горбуша). В качестве главного блюда идеально подойдут запечённый сибас или дорадо с лимоном и розмарином в соляном панцире, филе лосося в медово-горчичном маринаде, треска под хрустящей пармезановой корочкой с цукини.

Для закусок можно приготовить тартар из красной рыбы на листьях салата или лёгкий салат с тунцом и стручковой фасолью.

Такой подход позволяет насладиться праздничным разнообразием, не перегружая пищеварение. Встретить Новый год с радостью, а наутро — с лёгкостью — лучший подарок себе и близким, заключает Анна Гусева.