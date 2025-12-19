Уролог предупредил о главной опасности частого цистита

Хронический цистит при отсутствии правильного лечения может перейти в так называемый интерстициальный цистит, при котором человек страдает от постоянных болей из-за разрушения слизистой оболочки мочевого пузыря, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-уролог высшей категории Сергей Королев.

«Еще его называют синдромом болезненного мочевого пузыря, это хроническое воспаление стенок мочевого пузыря, не связанное с бактериальной инфекцией. Заболевание поражает ткани пузыря, разрушая защитный слой слизистой, из-за чего моча начинает раздражать нервные окончания. Но это лечится: мы просто удаляем лазером эту патологически измененную слизистую, после этого женщина (гораздо реже мужчина) живет нормальной жизнью», – объяснил врач.

При своевременном лечении цистит редко вызывает такие осложнения, как, например, воспаление почек, образование спаек или дисфункцию мочевыделительной системы.