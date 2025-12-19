Как правильно бегать зимой и не навредить здоровью

Это отдельная тренировочная дисциплина, в которой важно соблюдать несколько важных правил. Каких — «Чемпионату» рассказала Оксана Лищенко, заместитель главного врача клиники восстановительной и спортивной медицины World Class Lab. По её словам, главное — не выходить на холод без предварительного разогрева в помещении.

«Зимняя поверхность непредсказуема, поэтому во время пробежки лучше слегка укоротить шаг и удерживать центр тяжести ближе к опоре, снижая вероятность скольжения и уменьшая ударную нагрузку на суставы. Полезное правило — двигаться мягче и стабильнее. Важно избегать сильных наклонов вперёд и стремиться к тому, чтобы стопа приземлялась на середину, равномерно распределяя нагрузку. На потенциально скользких участках нужно снижать темп и выполнять повороты максимально плавно», — сказала эксперт.

Холодный воздух раздражает дыхательные пути, поэтому вдох лучше делать через нос, а выдох — плавным и удлинённым. Такой способ помогает согревать и увлажнять поступающий воздух. Если носовое дыхание затруднено, можно прикрыть рот шарфом и слегка наклонить голову вниз, чтобы уменьшить воздействие холодного воздуха на слизистую.

Зимой одежда становится средством безопасности, и оптимально использовать три слоя: базовый, отводящий влагу, утепляющий и защитный от ветра. Важно избежать перегрева. В первые минуты должна ощущаться лёгкая прохлада, поскольку через пять–семь минут тело разогреется само, а излишнее тепло станет дискомфортным.