Почему грипп опасно переносить «на ногах»

Перенесенный на ногах, без обращения за медицинской помощью, грипп или ОРВИ создают риски для здоровья человека в виде замедленного выздоровления и развития осложнений. Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Нередко люди с симптомами ОРВИ переносят болезнь на ногах, что создает риски как для заболевшего, так и для окружающих, которые находятся с ним в одном помещении или общественном транспорте. Для заболевшего замедляется процесс выздоровления. Организму нужны силы для борьбы с инфекцией, поэтому даже слабая физическая активность, в том числе ходьба, продлевает болезнь на два-пять дней. По возможности первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с оптимальной влажностью. Физические и умственные нагрузки противопоказаны", - сказал он.

Чуланов пояснил, что возрастает и риск развития осложнений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем. Так, при пренебрежении лечением и постельным режимом болезнь может привести к пневмонии, миокардиту или менингиту. Это происходит потому, что во время болезни весь организм работает усиленно, а "болезнь на ногах" заставляет сердце и другие органы работать на износ. А после периода относительно хорошего самочувствия может наступить резкое ухудшение состояния.

Риски существуют и для окружающих: ОРВИ передаются воздушно-капельным путем, при этом заболевший наиболее опасен в первые дни болезни.

"В среднем заболевший может заразить до 22 человек, в зависимости от возбудителя болезни и влияния различных факторов. Поэтому людям с признаками ОРВИ рекомендуется оставаться дома и не посещать места работы, учебы или общественные места, чтобы не подвергать риску заражения окружающих людей", - подчеркнул он.

Если же человек с признаками ОРВИ все же вышел на работу или учебу, то необходимо минимизировать контакты с ним, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности. Также нужно регулярно мыть руки или пользоваться антисептиками. Заболевшему рекомендуется носить маску и менять ее каждые два-три часа.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в странах Евразийского региона стабильная и контролируемая.