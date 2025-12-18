Диетолог объяснила, какую пищу нужно есть в морозную погоду

Врач-диетолог Марият Мухина объяснила, какое питание помогает организму легче переносить зимние холода.

"Холод - это стимулятор жиросжигания. Организму нужен теплообмен. Самое главное здесь - теплая пища, то есть переходить на горячую еду. Чтобы организм поддерживал термогенез, ему нужна именно горячая еда, а не калорийная", - отметила специалист в интервью RT.

По ее словам, в холодный сезон особенно полезно включать в рацион супы. Также организму требуется больше коллагена. Поэтому зимой стоит отдавать предпочтение супам на костных бульонах. Традиционный холодец также богат коллагеном и дает хороший запас энергии, добавила Мухина.

Диетолог подчеркнула, что в этот период важны качественные жиры. Например, утром можно съесть около 30 граммов сала. Это даст энергию и простимулирует иммунную систему, пояснила она.

Активировать термогенез в морозную погоду также помогают травяные чаи и напитки с добавлением имбиря, кардамона или гвоздики.

"Самое главное - это иметь в рационе антиоксиданты. Лучшие - наши ягоды: клюква, брусника и так далее. Делать из них морс. И чтобы ягоды не потеряли свой антиоксидантный состав, их нужно не варить, а заливать 90-градусным кипятком это ягодное пюре", - уточнила эксперт.

Мухина также отметила, что вечерний глинтвейн можно готовить на виноградном соке, а от употребления алкоголя в холода лучше воздержаться. Алкоголь временно расширяет сосуды, что усиливает потерю тепла.