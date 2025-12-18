В чем польза и вред холодца

Холодец​‍​‌‍​‍‌ — одно из самых спорных блюд на новогоднем столе. Автор канала «О здоровье: с медицинского на русский» рассказывает, что же на самом деле таит в себе этот сытный обед и для кого может быть опасен.

© ГлагоL

Польза холодца — в высоком содержании животного белка, который надолго утоляет голод и поддерживает силы. Блюдо также содержит витамины группы B, железо, цинк и аминокислоту лизин, которая помогает усваиваться кальцию.

Калорийность​‍​‌‍​‍‌ холодца напрямую зависит от вида мяса в составе. Самый калорийный — холодец из свинины, в нем содержится порядка 350 ккал на 100 граммов продукта. Более диетическим блюдом будет считаться холодец из курицы — в 100 граммах содержится около 120 ккал. Холодец из индейки и говядины еще менее калориен — около 80 ккал на 100 граммов. При желании похудеть стоит выбирать именно такие варианты праздничного студня.

Многие думают, что холодец полезен для кожи и суставов из-за коллагена. Но организм расщепляет его до аминокислот, так что косметического эффекта от холодца вы не дождетесь.

К тому же, его не стоит есть детям до трех лет из-за несформированного пищеварения. Также его нужно ограничить людям с мочекаменной болезнью и подагрой, так как избыток белка повышает уровень мочевой кислоты. Нужно быть осторожными тем, у кого диабет или проблемы с сердцем и сосудами из-за содержания насыщенных жиров.