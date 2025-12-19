Биолог рассказал о скрытом вреде майонеза

Многие сорта майонеза содержат от 55 процентов жиров и имеют калорийность около 600-700 килокалорий на 100 грамм, поэтому частое употребление этого продукта может привести к избыточному весу и ожирению, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина в разговоре с «Лентой.ру».

Биолог сообщила, что в составе промышленного майонеза часто присутствуют насыщенные жиры и трансжиры, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, повышая уровень «плохого» холестерина. Также в таких видах майонеза содержатся консерванты, красители и усилители вкуса, что может вызывать аллергии, раздражение желудка и другие проблемы со здоровьем при регулярном употреблении, указала она.

«Избыточное содержание соли и сахара в майонезе может способствовать повышению артериального давления и нарушению обмена веществ. Майонез очень вреден детям до 10-12 лет, так как еще не все ферменты их пищеварительной системы готовы к перевариванию жиров, трансжиров, сахаров в составе этого продукта», — рассказала Лялина.

Майонез следует употреблять умеренно из-за высокого содержания жиров, калорий и добавок, чтобы избежать негативного влияния на здоровье, заключила эксперт.

Ранее эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала, какие риски для здоровья несет злоупотребление майонезом. По ее словам, в состав майонеза промышленного производства часто входят трансжиры, опасные тем, что повышают риск развития атеросклероза.