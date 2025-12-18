Эксперт назвал бесплатную услугу в фитнес-клубах, которой часто пренебрегают

Большинство новых клиентов фитнес-клубов упускают важную возможность, заявила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Как объяснила эксперт в беседе с NEWS.ru, лишь около 30% посетителей пользуются бесплатным вводным занятием с инструктором, которое обычно включено в стоимость клубной карты.

Многие ошибочно считают, что могут самостоятельно разобраться с тренажёрами и составить программу тренировок. Однако, как пояснила эксперт, вводная тренировка — это полноценное персональное занятие, на котором тренер не только покажет, как безопасно работать с оборудованием, но и даст индивидуальные рекомендации, соответствующие целям и потребностям клиента.

На первом занятии тренер демонстрирует, как безопасно работать с тренажёрами, разъясняет основные правила и принципы, ориентированные на достижение нужного результата, отметила Елена Силина.