Как правильно восстанавливаться после физической активности зимой

В холодное время года это требует особого внимания из-за снижения температуры, уменьшения солнечного света и повышенной нагрузки на иммунную систему. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», как правильно восстанавливаться после физической нагрузки зимой.

«После интенсивной тренировки организму необходимо 30-60 минут спокойного отдыха в тёплом помещении. Это позволяет нормализовать кровообращение и избежать спазма сосудов. Контрастные процедуры (душ, ванны) и умеренная сауна эффективны для ускорения восстановления — они улучшают микроциркуляцию и снимают мышечное напряжение, но требуют осторожности при склонности к вегетососудистой дистонии», — сказал эксперт.

Врач добавил, что массаж и растяжка особенно ценны зимой: они предотвращают скованность, улучшая эластичность мышц и связок, охлаждённых на морозе. При регулярных нагрузках также рекомендуется приём витаминов D, C, группы B и магния — особенно при недостатке солнца. Интенсивность тренировок стоит адаптировать под погодные условия: резкие нагрузки на холоде повышают риск травм и перенапряжения. Качественный сон (семь-девять часов) является ключевым фактором восстановления — он регулирует гормональный фон и восстанавливает энергетические ресурсы.

При первых признаках переутомления — раздражительности, болях в мышцах более 48 часов, нарушении сна — необходимы пассивный отдых, тёплое питьё и снижение нагрузок на два-три дня. Слушайте сигналы организма: зимой он особенно уязвим к дисбалансу между нагрузкой и восстановлением.