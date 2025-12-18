Чем заменить сахар без вреда для здоровья

Промышленные​‍​‌‍​‍‌ сладости — это всегда излишек сахара и лишние калории, которые неблагоприятно влияют не только на вес, но и на сердце, сосуды, нервную систему, гормональный фон. Кроме того, сахар формирует зависимость и может ухудшать состояние микрофлоры кишечника. Авторы «Пятого канала — новости и видео» рассказывают о том, как правильно заменять сахар по мнению нутрициолога Юлии Поповой.

© ГлагоL

Она выделяет три принципа, которые помогут перейти на правильные сладости. В первую очередь, сахар, который мы употребляем, должен быть натуральным. Свежие фрукты, ягоды, сухофрукты, пюре из них — все это сахар, обогащенный клетчаткой, поэтому он усваивается медленно и не вызывает резких скачков глюкозы в крови.

Второй принцип — изменение состава привычных десертов. Например, вместо белой муки использовать овсяную, миндальную, кокосовую. Добавлять орехи и семена, которые даже не требуют обработки.

Третий — полезные аналоги готовить заранее, чтобы в момент тяги к сладкому все было под рукой. Подойдут орехи, пастила без сахара или домашние батончики из фиников. Также врач советует пару раз в неделю баловать себя дольками темного шоколада, чтобы вкусовые рецепторы пришли в восторг.