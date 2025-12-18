Помогает ли физическая активность избежать переохлаждения

Важно не навредить себе. Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала «Чемпионату» о том, помогает ли физическая активность предотвратить переохлаждение. По её словам, быстрая ходьба, лёгкий бег и катание на лыжах стимулируют термогенез и улучшают периферическое кровообращение.

© Чемпионат.com

«Оптимальная нагрузка составляет 60–70% от максимальной частоты сердечных сокращений. Не занимайтесь больше 45–60 минут без перерыва. Категорически не рекомендуются интенсивные нагрузки при температуре ниже -15 градусов из-за риска гипертермии, обезвоживания и перегрузки сердца», — сказала врач.

После завершения активности не останавливайтесь резко. Продолжайте медленно двигаться 5–10 минут, чтобы избежать резкого падения температуры тела. Прогулка с пульсом 100–120 ударов в минут — идеальный баланс для большинства здоровых взрослых.

Профилактика переохлаждения — это не просто «надеть шапку». Это комплекс: правильная одежда, адекватная физическая нагрузка, гидратация, знание ранних симптомов и уважение к уязвимости организма. Переохлаждение — не «просто холодно». Это медицинская экстренная ситуация. Если симптомы прогрессируют — немедленно обратитесь за помощью.