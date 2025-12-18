Названо среднее количество набранных за новогодние праздники килограммов

Диетолог Дуэйн Меллор назвал среднее количество килограммов, которое набирает человек за новогодние праздники. Мнение специалиста приводит Daily Mail.

© Lenta.ru

По словам Меллора, долгое время считалось, что потребление дополнительных 3,5 тысячи килокалорий приводит к увеличению веса примерно на полкилограмма. Однако это правило работает далеко не всегда.

«Насколько легко человек набирает вес, зависит от целого ряда факторов: пола, размера тела, мышечной массы, возраста и уровня физической активности», — отметил диетолог.

Специалист уточнил, что на скорость прибавки веса также влияет генетическая предрасположенность, работа щитовидной железы и изначальный вес человека. Стройные люди с начала декабря до середины января обычно набирают от 400 граммов до 1,2 килограмма, но у людей с лишним весом наблюдается совершенно иная картина. За этот же период они могут поправиться на шесть килограммов, а могут и значительно похудеть.

Меллор добавил, что важно помнить, что в большинстве случаев вес, набранный в новогодние праздники, полностью уходит через несколько недель после возвращения к обычному режиму.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Мингазова рассказала об идеальном меню для новогоднего застолья. По ее мнению, начинать трапезу лучше с легких закусок и овощей, а салаты с майонезом оставить на потом.