Опрос показал, как много россиян недовольны своим весом

Своим весом довольны 29% россиян. Еще 59% отмечают, что считают его избыточным: 35% хотели бы похудеть без особых усилий, 14% предпринимают попытки без системы, 7% регулярно пытаются похудеть, а 4% признают выраженный избыток веса, но ничего не предпринимают. Не задумывались о теме веса 10%, говорится в новом исследовании Финансового университета при Правительстве РФ, компании "Ингосстрах" и сети клиник "Будь здоров". Отмечается, что опрос охватил жителей 37 крупнейших городов России и выявил некоторые тревожные тенденции в отношении здоровья и самолечения.

© Российская Газета

Доля недовольных особенно велика среди старшего поколения. Среди россиян старше 50 лет довольных своим весом всего 16-18%, тогда как среди молодежи 18-30 лет этот показатель достигает 50%.

Несмотря на традицию "начать новую жизнь с 1 января", Новый год как рабочая точка для изменений работает только у 5,2% людей с избыточным весом. 21,7% признаются, что регулярно дают себе обещания "с нового года начать худеть", но обычно срываются (9,0% часто не доводят до результата, еще 12,7% - обещают-начинают-бросают. Еще 20,9% вообще не связывают тему веса с новогодними обещаниями.

Две трети россиян (65,5%), желающих снизить вес, называют основной причиной медицинские показания и рекомендации врачей для борьбы с сопутствующими заболеваниями. На втором месте - желание нравиться партнеру (31%), на третьем - стремление чувствовать себя физически легче (17,3%).

"Вообще проблема веса очень актуальна для населения. Сидячий образ жизни, большое количество стрессов, неправильное питание - все это сильно бьет по здоровью россиян и снижает качество жизни людей, - говорит заместитель научного руководителя Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. - Так что "регулирование избыточных килограммов" актуально не только для самих россиян, это - национальная проблема, которую надо решать в рамках реализации национальных проектов в области здравоохранения и повышения продолжительности жизни людей".

Однако при декларируемой заботе о здоровье методы снижения веса вызывают серьезные опасения.

13% желающих похудеть используют лекарственные препараты без назначения врача. Среди респондентов, считающих свой вес избыточным, 1% уже использовали современные препараты для снижения веса под контролем врача, тогда как 11% - без врачебного контроля. То есть на одного человека с медицинским наблюдением приходится примерно 17 тех, кто применял такие препараты самостоятельно.

Четверть пользователей препаратов осведомлены о побочных эффектах, но это их не останавливает.

"Перед отпускным периодом и Новым годом увеличивается число пациентов, обращающихся для выписки рецепта на препараты для снижения веса. Такая практика не всегда приводит к должному результату, поскольку причина избыточного веса может быть связана с психологическими факторами, эндокринными нарушениями, приемом некоторых лекарственных препаратов, а не только в гиперкалорийном питании. В данном случае важно понимать, что применение лекарств для снижения веса - это не панацея, и препарат должен использоваться только под контролем врача в комплексе с другими методами лечения, такими, как сбалансированное питание, физические нагрузки, нормализация сна, при необходимости - совместное ведение пациента с психологом и диетологом", - отметила врач-эндокринолог клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу Юлия Королева.

Самый распространенный способ борьбы с лишним весом - изменение питания: размер порций, отказ от отдельных продуктов, более здоровое меню (такой стратегии придерживается 35% от числа тех, кто считает свой вес избыточным). На втором месте - регулярные тренировки (27%). Биологически активные добавки используют 9% опрошенных, интервальное голодание практикуют 5%.

Жесткие краткосрочные диеты по типу "минус 5 кг за неделю" практически не популярны - их выбирают всего 0,3% респондентов. Хирургические методы (бариатрическая хирургия, липосакция) применяют менее 1% от числа недовольных своим весом.

41% респондентов с избыточным весом убеждены, что здоровье важнее цифры на весах, и стараются худеть без вреда для организма. Каждый четвертый выбирает мягкие долгосрочные изменения.

Однако исследование выявило и проблемные паттерны поведения: 13% признаются в переедании на фоне стресса, 15% испытывают вину или стыд при переедании, 8% много думают о еде и весе.

Важно понимать, что большинство препаратов не воздействуют на жировые клетки напрямую - их основная функция снижать чувство голода. Однако вес часто возвращается после отмены препаратов. Без изменений образа жизни питание и активность обратно возвращаются в прежний режим - а вместе с ним возвращается и вес.

"Если нужно снизить вес к определенной дате, начинайте заранее и делайте это качественно - без интервальных голоданий, без резких отказов от сахара, без экстремальных методов, без кетодиет. Процесс похудения можно доверить узконаправленным специалистам", - отметил врач-нутрициолог "Виртуальной клиники" компании "Ингосстрах" Артем Едигарян.

И констатировал: волшебной таблетки для похудения пока не существует.