Профессор назвал десять самых полезных блюд новогоднего стола

Профессор назвала 10 самых полезных блюд новогоднего стола
Меню нужно продумать заранее. Профессор, доктор медицинских наук, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала о самых полезных блюдах для новогоднего стола.
- Мандарины. Символ Нового года, богатый витамином C, клетчаткой и антиоксидантами, полезными для иммунитета и пищеварения.
- Запечённая рыба (сёмга, скумбрия, треска). Источник омега-3 для здоровья сердца и печени. Готовить лучше с лимоном и травами вместо жарки.
- Сельдь под шубой (облегчённый вариант). С йогуртовой заправкой или домашним майонезом на оливковом масле вместо магазинного.
- Оливье. Замена колбасы на курицу или индейку, а майонеза — на греческий йогурт или домашний майонез.
- Овощные салаты (свёкла, капуста, огурцы, зелень). Клетчатка для кишечника и детоксикации организма.
- Запечённая индейка или курица (нежирные части). Богаты белком и триптофаном, способствующим выработке «гормона счастья» серотонина.
- Фруктовые салаты (яблоки, груши, киви, ягоды). Источник антиоксидантов и полифенолов, защищающих организм.
- Чистая вода с лимоном. Лучше отдавать предпочтение ей, а не алкоголю.
- Ягоды на десерт. Можно есть просто или с греческим йогуртом — полезно и безопасно.
- Разнообразные запечённые овощи и рыба. Как полезная альтернатива жареным и жирным блюдам.
Светлана Каневская отмечает, что некоторые ингредиенты блюд могут вызывать дискомфорт. Поэтому, чтобы понять, какие продукты ваш организм плохо усваивает, можно сделать специальный тест на пищевую непереносимость Food Xplorer.
«Исключение из меню продуктов, вызывающих нежелательную реакцию, помогает улучшить обмен веществ, повысить уровень энергии и провести праздники с хорошим настроением», — заключила профессор.