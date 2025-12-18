Профессор назвал десять самых полезных блюд новогоднего стола

Меню нужно продумать заранее. Профессор, доктор медицинских наук, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала о самых полезных блюдах для новогоднего стола.

Мандарины. Символ Нового года, богатый витамином C, клетчаткой и антиоксидантами, полезными для иммунитета и пищеварения. Запечённая рыба (сёмга, скумбрия, треска). Источник омега-3 для здоровья сердца и печени. Готовить лучше с лимоном и травами вместо жарки. Сельдь под шубой (облегчённый вариант). С йогуртовой заправкой или домашним майонезом на оливковом масле вместо магазинного. Оливье. Замена колбасы на курицу или индейку, а майонеза — на греческий йогурт или домашний майонез. Овощные салаты (свёкла, капуста, огурцы, зелень). Клетчатка для кишечника и детоксикации организма. Запечённая индейка или курица (нежирные части). Богаты белком и триптофаном, способствующим выработке «гормона счастья» серотонина. Фруктовые салаты (яблоки, груши, киви, ягоды). Источник антиоксидантов и полифенолов, защищающих организм. Чистая вода с лимоном. Лучше отдавать предпочтение ей, а не алкоголю. Ягоды на десерт. Можно есть просто или с греческим йогуртом — полезно и безопасно. Разнообразные запечённые овощи и рыба. Как полезная альтернатива жареным и жирным блюдам.

Светлана Каневская отмечает, что некоторые ингредиенты блюд могут вызывать дискомфорт. Поэтому, чтобы понять, какие продукты ваш организм плохо усваивает, можно сделать специальный тест на пищевую непереносимость Food Xplorer.