Терапевт указал на связь между умственной нагрузкой и болезнями сердца

Терапевт Кондрахин указал на связь между умственной нагрузкой и болезнями сердца
Регулярная умственная нагрузка негативно сказывается на здоровье сердца. Из-за постоянного перенапряжения центральной нервной системы увеличивается выработка гормона стресса. Организм начинает испытывать хроническую усталость, что перегружает его.
По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, постоянное умственное напряжение негативно сказывается на здоровье в целом и на состоянии сердечно-сосудистой системы в частности.
В разговоре с «Вечерней Москвой» врач уточнил, что длительная умственная нагрузка приводит к перенапряжению центральной нервной системы. По этой причине увеличивается выработка гормона стресса.
В результате организм начинает испытывать хроническую усталость, что перегружает его.
Это приводит к возникновению проблем с сердцем, гипертонии, изменениям в сосудах, образованию бляшек и ишемии.
Чтобы избежать перенапряжения врачи рекомендуют комплексный подход, включающий полноценный отдых, физическую активность и сбалансированный режим труда и отдыха.
Ранее врачи назвали симптомы, указывающие на проблемы с сердцем.