Терапевт указал на связь между умственной нагрузкой и болезнями сердца

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, постоянное умственное напряжение негативно сказывается на здоровье в целом и на состоянии сердечно-сосудистой системы в частности.

В разговоре с «Вечерней Москвой» врач уточнил, что длительная умственная нагрузка приводит к перенапряжению центральной нервной системы. По этой причине увеличивается выработка гормона стресса.

В результате организм начинает испытывать хроническую усталость, что перегружает его.

Это приводит к возникновению проблем с сердцем, гипертонии, изменениям в сосудах, образованию бляшек и ишемии.

Чтобы избежать перенапряжения врачи рекомендуют комплексный подход, включающий полноценный отдых, физическую активность и сбалансированный режим труда и отдыха.

