Врач поделилась «ведьминскими» рецептами пережить новогодний зажор

Череда праздничных угощений не обязательно должна обернуться набором веса. Специалист по питанию Юлия Мелехова объясняет, что для сохранения формы важно понимать причины переедания и следовать простым правилам в течение всех каникул.

Эксперт отмечает, что набор веса в праздники связан с типичными факторами: значительный калорийный избыток (до +1000 ккал в день), снижение бытовой активности, употребление алкоголя, недосып и отёки от солёной пищи. В совокупности за две недели можно набрать до 3 кг, однако этот процесс обратим при грамотном подходе.

Советы по праздничному меню:

Чтобы снизить калорийность блюд, стоит выбирать нежирные части мяса и птицы, минимизировать масло, готовить салаты порционно с заменой ингредиентов (например, колбасу в оливье – на куриную грудку) и добавлять больше свежих овощей и зелени. В качестве полезной альтернативы нутрициолог предлагает рецепт домашнего майонеза и способ засолки лосося с гималайской солью и цедрой цитрусов.

Режим и восстановление:

Крайне важно сохранять физическую активность в удовольствие – подойдут прогулки, танцы или зимние виды спорта. Не менее ценен полноценный сон (7–9 часов), который помогает регулировать аппетит. Если после праздников вес увеличился на 2–3 кг, не стоит винить себя – достаточно плавно вернуться к привычному режиму питания и активности, и форма восстановится в течение нескольких недель, пишет Сиб.фм.