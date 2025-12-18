Названа частая причина усталости после восьмичасового сна

Чувство усталости после полноценного ночного сна может сигнализировать о серьёзных нарушениях в организме. Об этом рассказал врач.

Врач-сомнолог Павел Кудинов объяснил, что частой причиной разбитого состояния по утрам является синдром обструктивного апноэ сна. Это опасное заболевание, которое часто остаётся недиагностированным.

Специалист пояснил, что при апноэ во время сна происходят многократные остановки дыхания продолжительностью от 10 секунд до минуты. За ночь таких эпизодов может быть до 60 в час. Каждая остановка заставляет мозг совершить микропробуждение, чтобы возобновить дыхание, что не позволяет перейти в глубокие, восстановительные фазы сна. В результате, даже проведя в постели восемь часов, человек утром чувствует себя разбитым и страдает от дневной сонливости.

Помимо усталости, заболевание часто сопровождается другими симптомами: ночными пробуждениями, утренними головными болями и повышением артериального давления. Хотя в группе риска находятся люди с лишним весом, синдром может встречаться и у пациентов без ожирения.

Кудинов подчеркнул, что это состояние опасно для здоровья: оно повышает риск гипертонии, инфарктов, инсультов и даже внезапной смерти во сне. При этом синдром редко диагностируется, так как многие не знают о его существовании или не обращаются к узкому специалисту – сомнологу.

Врач отметил, что хроническая усталость после сна может быть также связана со стрессом, тревогой или плохими условиями в спальне. Однако если чувство разбитости становится постоянным, а очевидные причины отсутствуют, необходимо пройти медицинское обследование, чтобы исключить опасные нарушения дыхания во сне, передаёт издание Pravda.Ru.