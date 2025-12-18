Диетолог объяснил взрыв интереса россиян к похудению

Всплеск интереса россиян к услугам диетологов продиктован массовой пропагандой правильного питания и здорового образа жизни через СМИ и образы знаменитостей. Об этом НСН заявила врач-диетолог Марият Мухина.

Россияне стали чаще обращаться к диетологам, сообщило издание «Коммерсантъ». В среднем число консультаций увеличилось в 1,5 раза. Мухина подтвердила тенденцию.

«Число консультаций действительно выросло. Сегодня все очень заинтересованы в нормализации веса. В России идет мощная пропаганда здорового образа жизни благодаря СМИ и знаменитостям. Есть множество нутрициологов, диетологов, есть школы стройности, школы здорового образа жизни, спортивное и фитнес-питание, доставка готовых блюд, где также работают профессиональные диетологи, и так далее. Отмечу, что спрос вырос не только у диетологов, но и у эндокринологов. Сейчас все понимают, что нужно правильно питаться, причем занимаются правильным питанием не огульно, а на основании специальных анализов, и обращаются к различным специалистам», — сказала Мухина.

Собеседница НСН добавила, что чаще всего к диетологам обращаются женщины старше 40 лет.

«Чаще всего люди приходят, когда уже что-то болит, обычно это те, кому больше 40 лет, как правило, женщины. Им уже необходимо сбрасывать вес по медицинским показателям — из-за нарушений артериального давления, сахарного диабета, проблем с опорно-двигательной системой, растущих опухолей. Конечно, есть молодые люди, которые улучшают свою внешность, чтобы устроить личную жизнь, получить какие-то привилегии и так далее. Также молодые люди пытаются сбросить вес, если девушки не могут забеременеть и выносить ребенка, а у мужчин проблемы с репродуктивной функцией. В этом случае андрологи, репродуктологи рекомендуют срочно худеть», — подчеркнула врач.

Диетолог также отметила снижение стоимости консультаций.

«Расценки снижаются, потому что специалистов очень много, межотраслевая конкуренция высокая. Тем более, что очень многие клиники практикуют телемедицину, где консультация идет в онлайн-формате, многие интернет-агрегаторы вводят такие фактически бесплатные консультации. В регионах цена за прием начинается от 1500 рублей. Цены зависят от расположения клиники, стоимости ее аренды и именитости врача. Конкретно у меня консультация стоит около 4000 рублей, для отрасли это довольно дорого. Консультация может стоить и 20 000 рублей, но туда уже входит обследование, составление диеты и так далее», — заявила собеседница НСН.

В заключение Мухина рассказала, как не стать жертвой некачественной консультации.

«Каждого специалиста и его аккредитацию нужно проверять в федеральном реестре медицинских работников. Потому что нутрициология — это не лечение, это просто знакомство с гигиеной питания. А вот диетологи питанием лечат. Очень важно учитывать препараты, которые человек применяет, потому что некоторые продукты усиливают или, наоборот, блокируют действие лекарств. Знать все это нутрициолог не может, и когда составляется явно неправильный рацион, это повод усомниться в компетенции специалиста, который на поверку окончил двухмесячные курсы. Например, при камнях в почках нельзя шпинат, при гиперкальцемии нельзя продукты, богатые витамином D, зеленый чай в больших дозах противопоказан при печеночной недостаточности и так далее», — подытожила она.

