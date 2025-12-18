Дерматолог раскрыл секрет правильного мытья в душе

Дерматолог Николь Негбенебор заявила, что большинство людей совершают ошибки в душе. Как правильно мыться, она раскрыла в беседе с изданием HuffPost.

По мнению врача, главный секрет мытья в душе — это правильно настроить температуру воды. По ее словам, горячий душ может нарушить защитный барьер кожи и сделать ее сухой и раздраженной. Также Негбенебор призвала избегать антибактериального мыла и выбирать средства без запаха.

Кроме того, дерматолог раскритиковала популярный в социальных сетях совет использовать в душе сначала очищающее средство на масляной, а затем еще одно на водной основе. Она считает такой уход избыточным. Вместо этого она рекомендовала в душе пользоваться обычным гелем для душа, а после нанести на кожу масло.

Последним правилом врач назвала осторожное применение скрабов и отшелушивающих средств. Она уточнила, что использовать их можно, но если кожа становится сухой, стянутой и шелушится, то лучше на время от них отказаться или выбрать пилинги на основе молочной или гликолевой кислоты. По словам специалистки, такой вариант ухода считается более мягким для кожи.

