Врач предупредил о заразности простатита

Хронический простатит может быть вызван теми же бактериями, которые вызывают цистит у женщин, и эти бактерии могут передаваться при незащищенном половом контакте, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-уролог высшей категории Сергей Королев.

В большинстве случаев к развитию острого цистита приводит жизнедеятельность бактерий: кишечной палочки (Еschеrichia coli) в 70–95% случаев, реже стафилококка (Staphylococcus spp.), клебсиеллы (Klеbsiеlla pnеumoniaе) или протеи (Protеus mirabilis). При попадании в уретру они могут вызвать цистит у женщин, и простатит у мужчин.

«Цистит может возникнуть у мужчины, но все же чаще возникает именно простатит. Симптомы очень схожи: это учащенное, затрудненное болезненное мочеиспускание небольшими порциями, ноющие, тупые боли в промежности. Простата — небольшой орган, расположенный под мочевым пузырем у мужчин, и она берет на себя первый удар при попадании инфекции в уретру», – объяснил врач.

Эти бактерии могут передаваться при половом акте, что может привести к заражению партнера.