Эксперт назвал шесть самых опасных для здоровья напитков

Регулярное употребление некоторых популярных напитков может нанести серьёзный и долгосрочный урон организму, спровоцировав ожирение, диабет и болезни сердца. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru назвал шесть самых опасных напитков.

© Чемпионат.com

Сладкая газировка. Содержит до 10-12 ложек сахара на банку, что ведёт к скачкам глюкозы и риску диабета. Ортофосфорная кислота разрушает зубную эмаль и кости. Энергетики. Комбинация ударной дозы кофеина и сахара перегружает сердце и нервную систему, повышая давление и риск инфарктов. Особенно опасны с алкоголем. Пакетированные соки и нектары. Вредны высоким содержанием концентрированной фруктозы при полном отсутствии клетчатки, что негативно сказывается на печени и метаболизме. Сладкие алкогольные коктейли. Ведут к болезням печени, а сам алкоголь является канцерогеном, повышающим риск нескольких видов рака. Кофейные напитки-десерты (фраппучино, латте с сиропами). Калорийность одного стакана (до 500 ккал) сопоставима с пирожным, что ведёт к быстрому набору веса. Спортивные напитки (изотоники). Созданы для восполнения потерь при профессиональных нагрузках. В обычной жизни становятся источником лишних сахаров и электролитов.

Лучше пить чистую воду, которую можно разнообразить лимоном, мятой или ягодами. Также безопасны несладкий чай (зелёный, чёрный, травяной), натуральный кофе в умеренных количествах и домашние морсы с минимальным добавлением сахара.