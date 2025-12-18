В поликлинике Кремля оценили шанс дожить до 120 лет

Продолжительность жизни в 120 лет является вполне достижимой целью. Об этом рассказала в интервью ТАСС главврач поликлиники №1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская.

Она оценила шансы дожить до такого возраста фразой «абсолютно реально уже сейчас». По словам Ржевской, среди пациентов ее поликлиники основной причиной увеличения продолжительности жизни является обязательная регулярная диспансеризация.

«Раннее выявление онкологии — и продолжительность жизни сразу же увеличивается. Все зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, насколько рано выявлен, а дальше профессиональное оказание помощи и возможность получить реабилитацию», — подчеркнула главный врач.

Она также посоветовала правильно питаться, следить за здоровьем и своевременно проходить диспансеризацию, а не тогда, когда ситуация станет критической. Кроме того, стоит изучить свои индивидуальные «критические точки».

«Надо знать свою наследственность. Когда знаешь, какие заболевания были в роду, ты уже знаешь — мне надо вот это и вот это проверять», — добавила Ржевская.

Ранее стало известно, что Китай разрабатывает антивозрастные таблетки для продления жизни до 150 лет. Там разработали антивозрастные таблетки, в основе которых лежит соединение, содержащееся в экстракте виноградных косточек.