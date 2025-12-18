Диетолог назвала фрукты с большим содержанием витаминов

Зимой особенно важно укреплять иммунитет с помощью правильного питания. Врач-эндокринолог и диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Мария Брижан в беседе с aif.ru рассказала, какие фрукты, доступные в холодное время года, станут лучшим источником витаминов.

Цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты). Это главный источник витамина С, укрепляющего иммунитет и сосуды. Всего один апельсин покрывает суточную потребность в этом витамине. Также в них содержатся витамины группы В, калий и клетчатка.

Гранат. Этот фрукт — кладезь антиоксидантов (эллагитаннинов), которые борются с воспалениями и замедляют старение. Он богат витаминами С, К, железом и другими минералами, благотворно влияет на сердце и нервную систему.

Хурма. Ценный источник бета-каротина (витамина А), важного для зрения. Один плод обеспечивает около половины его суточной нормы. Также хурма содержит витамин С, йод, калий и полезные для пищеварения пищевые волокна.

Яблоки зимних сортов (Антоновка, Симиренко, Голден). При правильном хранении они не теряют витамины (A, C, E) и минералы до весны.

Бананы. Помимо витаминов С и В6, они содержат триптофан — «строительный материал» для серотонина, гормона хорошего настроения. Бананы также поддерживают сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию калия.