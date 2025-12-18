От чего нужно отказаться при высоком давлении

При высоком артериальном давлении нужно уменьшить употребление соли, а рацион строить вокруг свежих овощей, фруктов, цельных круп, качественных белков и источников омега-3.

«Если у вас диагностирована артериальная гипертензия, стоит быть осторожней с поваренной солью. Это не означает полный отказ от нее, но разумное ограничение важно: избыток соли задерживает жидкость, повышает объем циркулирующей крови и усиливает нагрузку на сосуды. Очень много соли содержится в колбасах, сосисках, полуфабрикатах, хлебе, сыре, соусах, снеках. Их регулярное употребление создает постоянный избыток натрия. Чем меньше таких продуктов в рационе, тем легче и проще контролировать давление», - рассказала «Свободной Прессе» нутрициолог, автор проекта «Формула здоровья» и программ по оздоровлению и продлению молодости Юлия Орлова.

Нужно учитывать влияние насыщенных жиров и трансжиров на артериальную гипертензию: фастфуд, изделия с маргарином ухудшают состояние сосудов и повышают риск атеросклероза, отметила она. Атеросклеротические изменения напрямую связаны с повышенным давлением.

Как алкоголь влияет на давление?

«Алкоголь кратковременно расширяет сосуды, но по факту повышает давление в перспективе и нарушает работу регуляторных механизмов, поэтому его лучше ограничить. Сладкие напитки, избыток быстрых углеводов и постоянные резкие перепады уровня глюкозы тоже ухудшают состояние сосудов. Это не прямой фактор повышения давления, но в долгосрочной перспективе формирует метаболический фон, который делает давление менее стабильным», - сообщила Юлия Орлова.

Нельзя рассчитывать улучшить показатели давления исключительно с помощью питания: оно работает только в связке с препаратами, назначенными врачом, это не лечение, а лишь дополнение к нему, отметила также нутрициолог.

