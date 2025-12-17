Три простых шага для очищения воздуха в квартире от вирусов и бактерий

Зимняя пора — отличный повод собраться в вашей квартире и устроить сабантуй. Но мы сейчас не о дружеских посиделках за кружкой чая, а о целой армии бактерий и вирусов. Они уже наверняка облюбовали и ваше жилище и ждут удобного момента, чтобы «внедриться» гораздо глубже — в ваш организм. Врач-педиатр Белла Билаонова в беседе с WomanHit назвала три обязательных манипуляции, которые позволят быстро и эффективно очистить воздух дома от этих незаметных вредителей.

Проветриваем чаще

«В теплом сухом воздухе высыхает слизистая. А на растресканную слизистую очень хорошо проникают вирусы и бактерии. Постоянный приток свежего воздуха позволит быстрее выпроваживать вредоносные микроорганизмы. Как бы ни было морозно за окном, открывайте форточку пошире, особенно перед сном. 10—15 минут проветривания позволят не дышать застойными воздушными массами и легче заснуть», — говорит эксперт.

Влажный фактор

Важно не только проветривать, но и обзавестись увлажнителем. Такой прибор должен быть в каждой комнате, если у вас низкая влажность. Хорошая влажность в квартире — это минимум 40, а лучше 60%. Проветривать и одновременно включать увлажнитель лучше не стоит. То есть сначала проветрили, закрыли окна и только потом включили увлажнитель. Температура воздуха для хорошего здоровья слизистой носа не должна превышать 18—21 градус.

Моем руки и не только

Не нужно намывать все до блеска каждые три секунды. Если в доме кто-то уже болеет ОРВИ, то едва ли вы убережетесь от заражения, особенно при не слишком высоком иммунитете. Есть вариант изолировать больного в отдельную комнату, но для начала попробуйте уговорить его побыть в замкнутом пространстве неделю-другую.

Некоторые уверены, что дезинфекция дверной ручки и придверного коврика способствуют защите от бактерий, но это не так. Максимум, что может оказаться на коврике — это яйца глистов, принесенные на подошвах ботинок или лапах домашнего животного. И то их попадание в ваш организм под большим вопросом.