Врач предупредил об опасности катания на тюбингах

Катание на тюбингах - одно из травмоопасных зимних развлечений, так как оно связано с высокой скоростью и отсутствием возможности управления. Об этом в разговоре с RT сказала невролог Екатерина Демьяновская.

© Российская Газета

Скорость ватрушки значительно превышает скорость ледянки, санок и снегоката на одном и том же склоне. При этом затормозить или спрыгнуть с нее почти невозможно.

"Снаряд часто неконтролируемо вращается вокруг своей оси, что может вызвать полную потерю ориентации в пространстве", - предупредила врач.

Катания на тюбинге могут привести к травмам, в том числе тяжелым, которые потребуют госпитализации. В частности, можно повредить позвоночник (получить "хлыстовую" травму, компрессионные переломы и т. д.). Это, по словам Демьяновской, сравнимо с последствиями серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Такие травмы особенно опасны для детей, поскольку их связочный аппарат и мышечный корсет еще слабы. Также не рекомендуется кататься на ватрушках людям с остеопорозом из-за снижения минеральной плотности костной ткани.

"Это может привести к повреждению спинного мозга и его корешков, а в перспективе - к стойким деформациям позвоночника, например выраженному сколиозу, хронической посттравматической боли в спине", - подчеркнула невролог.

Кроме того, скоростные спуски на тюбингах бывают причиной переломов конечностей, черепа и костей таза, а также травм головного мозга.

Риск получить травмы возрастает в несколько раз при катании по неподготовленным склонам с деревьями, трамплинами, снежным накатом в конце трассы или другими препятствиями: ватрушки делают резкие движения или выезжают за пределы горки.

"Пружинящий эффект при жестком приземлении с трамплина на такой горке создает ударную нагрузку на спину и шею", - сказала Демьяновская.

Также она не советует кататься вдвоем и привязывать тюбинги друг к другу или к машине, так как это тоже может привести к потере управления, падениям и травмам.

Если вы все же решите воспользоваться ватрушкой, стоит выбрать специально подготовленный склон под углом не больше 20%, без препятствий и стихийных трамплинов, с пологим выкатом. Однако и в этом случае надо спускаться по одному, покупать подходящие по размеру тюбинги из качественных материалов, сохранять дистанцию и использовать защитную экипировку.