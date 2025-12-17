Доктор медицинских наук назвала условия здорового долголетия

Семеро из 10 (69%) россиян больше всего боятся, постарев, утратить самостоятельность - такие цифры приводит исследование "Trend Vision 2025. В поисках энергии". Современные люди стремятся не просто жить долго, но и сохранять в преклонные годы активность, ясный ум и независимость.

Можно ли этого добиться? Директор Центра развития здравоохранения Школы управления "Сколково", доктор медицинских наук Марина Велданова прокомментировала результаты исследования, назвав четыре ключевых условия здорового долголетия.

"Чтобы люди старшего возраста могли оставаться активными, самостоятельными и вовлеченными в жизнь, необходим комплексный подход", - подчеркивает Велданова.

Она перечислила ключевые моменты.

Современная медицина. Рост хронических заболеваний требует смещения фокуса на превентивную медицину (то есть медицину, которая занимается профилактикой заболеваний) и популяризацию здоровых привычек. Конечно, по-прежнему важны доступность медицинской помощи, современной диагностики и инновационных вариантов терапии для поддержания физической и умственной активности и иммунитета. Адаптивная среда. Пожилой человек не должен быть заперт дома в четырех стенах. Доступные общественные пространства, транспорт и социальные учреждения создают для этой социальной группы (как и для более молодых людей с ограниченными возможностями по здоровью) базовый комфорт, возможность участвовать в жизни общества. Социальная и финансовая вовлеченность. Вовлечение пенсионеров в трудовую деятельность, поддержка самозанятости помогают им сохранять финансовую стабильность и применять накопленный опыт на пользу экономики. Поддержка ментального здоровья. Программы психологического консультирования необходимы, чтобы помогать справляться с вызовами этого этапа жизни, такими как одиночество или тревога, поддерживать эмоциональное благополучие.