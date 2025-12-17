Как правильно заваривать чай для сохранения максимальной пользы

Содержание полезных веществ в чае напрямую зависит от способа его приготовления. Итальянские учёные сравнили три метода: традиционный китайский (в гайвани), метод Pure Brew и заваривание во френч-прессе.

Оказалось, что зелёного и чёрного чая наиболее эффективен метод гайвани. При таком способе в зелёном чае сохраняется больше катехинов и эпикатехинов, а в чёрном — флавонолов. Оба компонента усиливают антиоксидантные свойства напитка.

Для фруктовых чаёв лучше подходит френч-пресс. В этом случае в настое повышается содержание антоцианов и фенольных кислот, которые также полезны для здоровья.

Учёные также обнаружили общую закономерность: чем темнее цвет заваренного чая, тем выше в нём концентрация биоактивных соединений.

Исследование опубликовано в Microchemical Journal.