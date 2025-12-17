Названы способы защитить здоровье от умеренных перепадов температуры

Зима не спешит в центральные регионы РФ. И после недолгих холодов столицу вновь накрыла оттепель. В последние дни температура воздуха резко менялась даже в течение суток. Такие колебания могут стать испытанием даже для здоровых людей, чего уж говорить о хронических пациентах.

О том, какие риски для самочувствия несет нестабильная погода и перепады температур, «МК» рассказала доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно.

Как отмечает Ольга Владимировна, многочисленные исследования ученых разных стран показали, что основными причинами гибели людей являются не экстремальные жара или холод, а перепады температур в умеренных пределах.

«Колебания температуры в пределах от 1 до 10°С не оказывают негативного влияния на здорового человека. Изменения температуры в пределах 10-15°С человеческим организмом уже ощутимы, а свыше 15°С — весьма неблагоприятны», - рассказывает эксперт.

При этом опасны не только перепады температуры окружающей среды. Но и даже перепады температуры в момент выхода из теплого помещения, где температура составляет порядка 25°С тепла, на улицу, где минус 30°С. В этом случае человек испытывает перепад в целых 55°С.

«Если здоровый человек способен адаптироваться к неблагоприятным изменениям окружающей среды, то для тех, у кого имеются какие-то хронические заболевания, это будет весьма нелегко и может привести к их обострению», - продолжает Ольга Сайно.

При перепаде температуры в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Сердце вынуждено работать с повышенной нагрузкой для обеспечения равенства между теплопродукцией и теплоотдачей. Из-за сокращения сосудов при воздействии холода у людей с патологией сердечно-сосудистой системы при выходе на холодный воздух возможно появление таких симптомов, как головокружение, боли и ощущение перебоев в сердце и даже обмороки.

Кроме того, известно, что при перепадах температуры на 10 градусов и более в организме человека вырабатывается больше гистамина, который провоцирует аллергические реакции. В результате чего даже у людей, раньше не страдавших аллергическими реакциями, возможны их проявления.

«Помимо вышеперечисленного перепады температуры воздуха негативно влияют и на эмоциональное состояние человека. Люди становятся или более раздражительными или, наоборот, апатичными и безразличными», - рассказывает Ольга Владимировна

Как можно избежать неприятных последствий перепада температур окружающей среды? Эксперт дает несколько важных советов. Во-первых, необходимо одеваться по погоде, соблюдая принцип многослойности. Этот принцип помогает контролировать температуру тела: можно снять лишнюю одежду, когда жарко, или надеть, чтобы не замерзнуть. При этом на тело лучше всего надевать одежду из хлопка, а под верхнюю одежду – из шерсти.

Второе – в рацион питания включать продукты, богатые витаминами группы B, а также C и D. Так, источники витамина С – зелень (петрушка, укроп, кинза, зелёные салаты), ягоды, киви, болгарский перец, крестоцветные (брюссельская капуста, белокочанная, цветная, брокколи), цитрусовые (лимоны, апельсины), личи, облепиха, шиповник. Много витамина D в сливочном масле, печени трески, грибах-лисичках, жирных сортах рыб (сельдь, скумбрия, кета, лосось), яичных желтках, икре рыб, сырах. Витамины группы В содержатся в мясных продуктах, зерновых, орехах, бобовых, печени, молочных продуктах, овощах и пр.

Третий совет – не забывайте принимать рекомендованные врачом лекарственные препараты (например, при имеющейся гипертонической болезни).

Старайтесь также правильно выходить на холодный воздух из дома – без спешки, немного постояв в подъезде для того, чтобы организм смог адаптироваться к изменению температуры. При первых ощущениях замерзания постарайтесь как можно быстрее вернуться в помещение, а не оставаться на морозе.