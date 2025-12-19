Почему возникают колющие боли в сердце и когда пора к врачу

Боль в грудной клетке — один из самых частых симптомов, с которыми обращаются к терапевту, кардиологу или врачу общей практики. По разным данным, она встречается в течение жизни у 20–40 процентов населения (у женщин — чаще, чем у мужчин) и стоит на втором месте среди причин обращения пациентов за экстренной медицинской помощью, уступая только травмам. Кроме того, среди всех болей именно боль в груди чаще всего приводит пациента к врачу. Почему она возникает и в каких случаях нужно идти к доктору, рассказала «Вечерней Москве» кардиолог, врач по функциональной диагностике, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Голикова.

Почему возникает боль в сердце

Боль в груди — это самое частое и известное проявление ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, которые остаются ведущими причинами смерти в России и во многих других странах. Именно мысль об инфаркте заставляет обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь. Однако среди всех пациентов любого возраста, обращающихся к врачу с болью в груди, только у пяти процентов обнаруживают острый коронарный синдром (предынфарктное состояние) или инфаркт миокарда и менее чем у 30 процентов — боль, связанную с сердечным заболеванием. В остальных случаях боли в грудной клетке бывают обусловлены болезнями органов дыхания, опорно-двигательной, пищеварительной и нервной систем.

Вот только краткая классификация заболеваний, проявляющихся болью в груди:

кардиологические (инфаркт миокарда, разные виды стенокардии, миокардит, перикардит, различные кардиомиопатии — болезни сердца неясного генеза, пороки сердца с выраженным расширением полостей сердца);

сосудистые (расслоение аорты, тромбоэмболия легочной артерии);

пищеводные и желудочно-кишечные (гастроэзофагельная рефлюксная болезнь, спазм пищевода, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь, панкреатит, выраженный метеоризм);

заболевания органов дыхания (пневмония с поражением плевры, плеврит, пневмоторакс, опухоли легких и плевры);

скелетно-мышечная боль (при травмах, поражении дугоотростчатых суставов шейного отдела позвоночника, миофасциальном болевом синдроме лестничных, трапециевидных, подостных мышц или мышцы, поднимающей лопатку, синдроме Титце и воспалительных заболеваниях мышц и суставов);

психовегетативные нарушения (генерализованное тревожное расстройство, панические атаки, посттравматическое стрессовое расстройство).

Все эти заболевания и состояния могут проявляться разнообразными болями в грудной клетке, и для постановки диагноза и назначения правильного лечения необходим как минимум осмотр врача с тщательным сбором жалоб и данных анамнеза. Самостоятельно поставить себе диагноз в этой ситуации невозможно и опасно. Главное, что должен сделать человек, испытывающий боль в грудной клетке, — определить, насколько срочно ему следует обратиться к врачу.

Когда все становится серьезно

«Красными флагами», указывающими на серьезность состояния или на угрозу быстрого ухудшения при отсутствии лечения, являются:

появление впервые в жизни боли в груди при физической нагрузке с быстрым (в течение одной–пяти минут) улучшением в покое (например, боль в грудной клетке возникает при ускорении шага по улице или при подъеме по лестнице и проходит вскоре после остановки или замедления шага);

интенсивная боль, особенно сопровождающаяся тошнотой, рвотой, потливостью, бледностью кожи, выраженной одышкой, сохраняющаяся или усиливающаяся со временем;

резкое снижение переносимости привычной физической нагрузки и нарастание слабости в предшествующие несколько дней, даже до начала болей в груди;

нарушение сознания, падение показателя сатурации ниже 92 процентов при измерении домашним пульсоксиметром;

выраженная брадикардия (пульс ниже 50 ударов в минуту) или тахикардия (пульс выше 100 ударов в минуту) — если они не были присущи пациенту ранее.

Все перечисленные признаки указывают на необходимость безотлагательно обратиться к врачу.

Напротив, длительные, неинтенсивные, разнообразные по характеру боли различной локализации в груди, не связанные с физической активностью, часто проходящие или меняющиеся при изменении положения тела, колющие боли, усиливающиеся при вдохе и практически не мешающие повседневной активности, скорее всего, будут связаны с некардиальными, неэкстренными заболеваниями и состояниями. Однако в случае отсутствия улучшения в течение нескольких дней обращение к врачу для обследования и лечения также рекомендуется.

