В Минздраве рассказали о возрастании смертности в новогодние праздники

Во время новогодних каникул в России фиксируется рост смертности на 24%, при этом все подразделения системы здравоохранения переходят на усиленный режим работы. Об этом проинформировал Рафаэль Шавалиев, занимающий пост директора департамента в Министерстве здравоохранения РФ.

В ходе заседания рабочей группы Госдумы, посвященной защите здоровья граждан от вредных привычек, Шавалиев подчеркнул, что в новогодние праздники отмечается значительный рост смертности. Он привёл личный опыт работы руководителем медицинской организации, отметив, что в реанимационные отделения в этот период поступает большое количество мужчин трудоспособного возраста, составляющих до 70% пациентов.

Шавалиев также обратил внимание на проблему позднего обращения граждан за медицинской помощью, что затрудняет оказание своевременной помощи. Он призвал к мобилизации всех ресурсов для решения этой проблемы.

Он также заверил, что система здравоохранения готова к работе в усиленном режиме во время новогодних праздников. По его словам, в каждом регионе проведены штабы под руководством Минздрава, подготовлены необходимые ресурсы и спланированы мероприятия. Шавалиев выразил уверенность, что консолидированные усилия позволят сохранить жизни людей.