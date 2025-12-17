Как россияне рискуют здоровьем ради стройности

Новое исследование выявило тревожную тенденцию среди россиян, стремящихся похудеть. Около 13% из тех, кто недоволен своим весом, принимают препараты для похудения без консультации с врачом, подвергая свое здоровье серьезному риску.

Опрос, проведенный среди жителей 37 крупнейших городов России, показал, что более половины (59,4%) считают свой вес избыточным.

Эксперты отмечают, что люди часто игнорируют необходимость комплексного подхода к снижению веса, который включает сбалансированное питание, физическую активность и, при необходимости, консультации с психологом и диетологом.

Многие россияне связывают желание похудеть с улучшением здоровья (65,5%), в то время как другие стремятся нравиться партнеру (31%) или чувствовать физическую легкость (17,3%), приводит статистику Финансовый университет и сеть клиник «Будь здоров».

Врачи предупреждают, что самолечение препаратами для похудения может привести к серьезным побочным эффектам. Лекарства должны применяться только под контролем врача, в комплексе с другими методами лечения. «Волшебной таблетки» не существует, напоминает life.ru, и для достижения устойчивого результата необходимо изменить образ жизни.