Как сделать селедку под шубой полезнее

Как сделать селёдку под шубой полезнее: лайфхаки нутрициолога
Селёдка под шубой — не только неотъемлемая часть праздничного стола — это калорийная бомба с избытком жиров, углеводов и соли. Николай Миллер, нутрициолог и специалист по коррекции пищевого поведения с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» рассказал, как приготовить полезный вариант любимого блюда без потери вкуса.
- Уменьшаем количество жира. Главный источник лишних калорий в селёдке под шубой — майонез. Замените его греческим йогуртом 2-5% жирности и добавьте в него немного оливкового масла в пропорции 3:1. Такой соус снизит калорийность салата на 40-50% и добавит в блюдо полезные для кишечника пробиотики.
- Вымачиваем сельдь. Чтобы уменьшить количество соли, замочите главный ингредиент блюда в холодной воде или молоке на 2-3 часа и меняйте жидкость каждый час. Это поможет убрать до 40% соли, но сохранит важные для здоровья сердца и мозга омега-3 жирные кислоты.
- Выбираем новую основу. Попробуйте заменить половинку картофеля отварной цветной капустой или корнем сельдерея: так салат станет легче и полезнее. Можно добавить немного тёртого яблока или моркови для сладости и витаминов. «Ещё один совет: если используете картофель, берите молодой и не очищайте кожуру — это источник калия и клетчатки», — отмечает нутрициолог.
- Увеличиваем содержание белка. Добавьте больше яиц или используйте перепелиные — в них больше витаминов группы В и минералов.
- Добавляем больше свежести. Свёкла богата нитратами, которые улучшают кровоток и снижают давление. Для большей пользы добавьте в верхний слой блюда немного свежей тёртой свёклы. Украсьте салат укропом, петрушкой и зелёным луком — они не только придадут аромат, но и добавят в селёдку под шубой витамины С и К.
- Продумайте подачу. Сервируйте салат порционно — в прозрачных стаканах или креманках по 100-150 граммов. На дно положите листья салата: и красиво, и увеличит содержание клетчатки в блюде.